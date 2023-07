Un auto di piccole dimensioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un auto di piccole dimensioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MINICAR

Significato/Curiosita : Un auto di piccole dimensioni

Anche minicar) s'intende un veicolo dalle dimensioni estremamente ridotte, equiparato per legge ai quadricicli leggeri o pesanti. le prime minicar furono...