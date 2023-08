Turbamento brivido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Turbamento brivido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FREMITO

Significato/Curiosita : Turbamento brivido

Attribuisce tale caratteristica. in questa ode la poetessa confessa il turbamento profondo che la coglie assistendo a una scena di seduzione: una ragazza... Bassa. nei soggetti magri il fremito viene avvertito con maggiore facilità. in linea generale la percezione del fremito è migliore nei campi toracici... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

