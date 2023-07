I bolscevichi presero quello d Inverno nel 1917 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I bolscevichi presero quello d Inverno nel 1917. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PALAZZO

Significato/Curiosita : I bolscevichi presero quello d inverno nel 1917

Gregoriano (24 e 25 ottobre del calendario giuliano) 1917 a pietrogrado, si concluse con successo; i bolscevichi formarono un governo rivoluzionario presieduto... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi palazzo (disambigua). un palazzo è un edificio di grandi dimensioni, proporzioni e pregio architettonico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

