La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Foto 1 Una gita a 4793 Foggia |' è 'Palazzo Vassalli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Foto 1 Una gita a 4793 Foggia |". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Palazzo Vassalli? Il Palazzo Vassalli è un imponente edificio storico situato a Foggia, testimone della ricca tradizione architettonica della città. La sua presenza si distingue tra le strade, offrendo uno scorcio affascinante della cultura locale. La visita a questo luogo permette di immergersi nella storia e nell'arte, rendendo speciale ogni gita nella zona. La foto scattata durante una gita a Foggia cattura l'essenza di questo splendido palazzo.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Foto 1 Una gita a 4793 Foggia |" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

