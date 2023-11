Un pronome maschile

Di 3ª persona e deie aggettivi possessivi riflessivi di 3ª persona: ilpersonale sui - sibi - se - se e ilo aggettivo possessivo...

Io sono colui che sono (in ebraico , ehyeh ašer ehyeh) è la traduzione italiana comune, ma ambigua, della risposta che Dio ( nel versetto in lingua originale) diede a Mosè riguardo al nome da presentare agli Israeliti (Esodo 3,13-15). Questo nome è una perifrasi del famoso Tetragramma biblico, ma anche il nome ufficiale e per eccellenza di Dio, per gli Ebrei e i Cristiani (essendo il “Padre“ della Santissima Trinità)