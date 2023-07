Non includere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non includere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OMETTERE

Significato/Curiosità : Non includere

"Non includere" significa che devi evitare di menzionare o fare riferimento a una specifica parola o concetto nella tua richiesta. D'altra parte, "omettere" indica che devi tralasciare o non considerare una determinata parola o concetto nella tua richiesta. In entrambi i casi, viene richiesto di escludere o evitare la menzione di una cosa specifica.

Altre risposte alla domanda : Non includere : includere; Allegare includere ; Scordare d includere ; includere un territorio nel proprio stato; L opposto di includere ; includere una prova testimoniale in un fascicolo processuale;

Cerca altre Definizioni