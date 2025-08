Un verbo del distratto nei cruciverba: la soluzione è Omettere

Un verbo del distratto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un verbo del distratto' è 'Omettere'.

OMETTERE

Curiosità e Significato di Omettere

Hai risolto il cruciverba con Omettere? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Omettere.

Perché la soluzione è Omettere? Omettere significa lasciar fuori qualcosa, deliberate o involontariamente. È come dimenticare di dire o fare qualcosa importante, spesso per distrazione o negligenza. Quando si omette un dettaglio, si evita di aggiungerlo, magari senza volerlo. Insomma, è un modo di indicare l’atto di non includere o di trascurare qualcosa, a volte con conseguenze che si possono rivelare importanti.

Come si scrive la soluzione Omettere

Stai cercando la risposta alla definizione "Un verbo del distratto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

E Empoli

