Tralasciare nei cruciverba: la soluzione è Omettere

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tralasciare' è 'Omettere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OMETTERE

Curiosità e Significato di Omettere

Vuoi sapere di più su Omettere? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Omettere.

Perché la soluzione è Omettere? Tralasciare significa ignorare o lasciar perdere qualcosa, spesso per dimenticanza o scelta. È come non prestare attenzione a un dettaglio importante o decidere di non considerare un aspetto. Si utilizza quando si decide di non includere o menzionare qualcosa, volontariamente o involontariamente, nel contesto di una discussione o di un'azione. È un modo semplice per indicare l'omissione di un elemento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tralasciare qualcosa con nonchalance: saltareSaltare a: tralasciareTralasciare escludereIllustrare senza tralasciareTralasciare volutamente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Omettere

Stai cercando la risposta alla definizione "Tralasciare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E O I B T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OBERATI" OBERATI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.