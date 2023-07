Molti impenitenti hanno deciso di restare cosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molti impenitenti hanno deciso di restare cosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CELIBI

Significato/Curiosita : Molti impenitenti hanno deciso di restare cosi

Sono stati peccatori impenitenti e commesso peccati mortali e che quindi l'anima sopravviva alla morte del corpo. i testimoni di geova asseriscono che... Nota sul web con il soprannome di «alana», che creò un sito dedicato ai celibi involontari utilizzando il termine incel. il fenomeno ha iniziato ad attirare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

