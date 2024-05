La Soluzione ♚ Donne che hanno deciso di non sposarsi La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ZITELLE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Donne che hanno deciso di non sposarsi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Donne che hanno deciso di non sposarsi: Sua casa, che la ragazza trasformerà in una scuola all'avanguardia. john brooke marito di meg in piccole donne crescono, prima di sposarsi era l’istitutore... La chiesa di Santa Maria della Presentazione, detta comunemente delle Zitelle, è un edificio religioso della città di Venezia ubicato all'estremo orientale dell'isola della Giudecca. La chiesa è consacrata alla presentazione della Beata Vergine Maria e fa parte di un complesso comprendente un ex ospizio per giovani ragazze senza dote (da cui il nome con cui è conosciuta).

Altre Definizioni con zitelle; donne; hanno; deciso; sposarsi;