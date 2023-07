Le lesina il laconico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le lesina il laconico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PAROLE

Significato/Curiosita : Le lesina il laconico

Una diagnosi senza alcuna prova e che così lui avrebbe perso il suo amico. con un laconico "dio non zoppica" prima di andarsene, house fa capire a wilson... parole parole è un brano musicale inciso dalla cantante italiana mina in duetto con l'attore alberto lupo, pubblicato per la prima volta su singolo il...