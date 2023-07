Imprime marchi a inchiostro o a secco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imprime marchi a inchiostro o a secco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TIMBRO

Significato/Curiosita : Imprime marchi a inchiostro o a secco

Ne imprime la forma desiderata. se la trafila è in bronzo, la superficie della pasta risulterà lievemente rugosa, rendendo la pasta più adatta a trattenere... Delle fonti. il timbro è quella particolare qualità del suono che permette di distinguere due suoni con uguale frequenza o altezza. il timbro rappresenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

