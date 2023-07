Gravati da un tributo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gravati da un tributo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TASSATI

Significato/Curiosita : Gravati da un tributo

Termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso... Settecento, i coloni inglesi giunti nelle americhe non volevano essere tassati dal parlamento britannico, un organismo politico con cui non si identificavano...