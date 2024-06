L allenatore di calcio decide quella della squadra

: Si distingue dall'istruzione perché non si limita alla mera acquisizione di conoscenze, e in misura minore dall'educazione, a cui è accomunata dal rilievo pratico e comportamentale, ma rispetto alla quale ha assunto recentemente delle connotazioni tecniche, attinenti al conseguimento di abilità professionali, intellettive, culturali, artistiche, o comunque specialistiche, sia individuali che riferite a organizzazioni collettive. La formazione, intesa come contributo e stimolo alla crescita evolutiva di una persona o di un gruppo, persegue lo sviluppo di capacità e atteggiamenti non solo cognitivi e lavorativi, ma anche di natura spirituale, morale, civile, sociale, affettiva.

Italiano: Sostantivo: formazione ( approfondimento) f sing (pl.: formazioni) . (scuola) procedimento complesso di trasferimento di contenuti e metodi per far acquisire alle persone livelli intellettuali, culturali, emotivi e spirituali sempre maggiori. (geologia) complesso di rocce contraddistinte da identiche caratteristiche litologiche e paleontologiche. (sport) complesso dei giocatori che disputano una partita un allenatore determina la scelta di tutti i componenti di una formazione di calcio.