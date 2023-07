Claudio nominato direttore de Il Foglio nel 2015 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Claudio nominato direttore de Il Foglio nel 2015. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CERASA

Significato/Curiosita : Claudio nominato direttore de il foglio nel 2015

direttore del quotidiano il foglio (fino al 27 gennaio 2015; dal giorno seguente la direzione è passata a claudio cerasa) nonché ex editorialista de il... Claudio cerasa (palermo, 7 maggio 1982) è un giornalista e blogger italiano, direttore del quotidiano il foglio. figlio del giornalista giuseppe cerasa, claudio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Claudio nominato direttore de Il Foglio nel 2015 : claudio; nominato; direttore; foglio; 2015; claudio : Questo piccolo grande amore; claudio conduce Zelig; Un claudio dello schermo; claudio : Questo piccolo grande amore; Un manifesto cantato da claudio Baglioni; nominato in giudizio; Fu nominato imperatore romano d Oriente nel 364; Il giovane portiere azzurro soprannominato Gigio; Lo trova l Innominato ; Il calciatore soprannominato il Divin Codino; L ufficio e il titolo del direttore del monastero; Il Maazel direttore d orchestra; Un insieme di voci con il direttore ; Riccardo direttore d orchestra; Wolfgang grande direttore d orchestra tedesco; Proibitive per il portafoglio ; Perdere il portafoglio ; Un sottilissimo foglio per gli acquerelli e le litografie; Alleggeriscono il portafoglio ; Il genere di piante comprendente il cerfoglio ; Il grattacielo di Milano premiato come il più bello del mondo nel 2015 ; Il Nicola premio Strega 2015 con La ferocia; Ha vinto l Europa League nel 2015 2016; Nota canzone del cantautore Calcutta del 2015 ; Outsider vincitrice della Premier League 2015 2016;

Cerca altre Definizioni