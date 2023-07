L addetto che ottiene il latte dall animale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L addetto che ottiene il latte dall animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MUNGITORE

Significato/Curiosita : L addetto che ottiene il latte dall animale

La caseina è una famiglia di fosfoproteine che si trova principalmente nel latte fresco e ne costituisce la prima fonte di proteine per abbondanza: circa... Dokrobei che li informa sulla nuova missione. il trio, a bordo di un robot-mungitore si reca quindi sulle alpi svizzere in cerca della piccola pessy (la parodia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

