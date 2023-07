Carburante prodotto con elementi vegetali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carburante prodotto con elementi vegetali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BIODIESEL

Significato/Curiosita : Carburante prodotto con elementi vegetali

5 anni. tale pianta è una fonte continua di carburante, modificando così le caratteristiche del carburante stesso dell'ecosistema. gli incendi troppo frequenti... Il biodiesel è un biocombustibile, cioè un combustibile ottenuto da fonti rinnovabili quali oli vegetali e grassi animali, analogo al gasolio derivato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Carburante prodotto con elementi vegetali : carburante; prodotto; elementi; vegetali; carburante per navi; Distributore di carburante ; carburante per aviogetti; Apparecchi che immettono carburante ; Polverizza il carburante ; prodotto per piatti vegani; Piazzare un prodotto oppure disfarsene; La confezione di un prodotto ing; Un prodotto come crema e fiordilatte; Vino prodotto tramite macerazione carbonica; Relativi all intero insieme degli elementi ; Lo sono gli elementi nella tempesta; elementi della staccionata; In linguistica elementi posposti al tema; elementi strutturali atti a sostenere e rinforzare; La produzione di vegetali da trapiantare; Specie animali o vegetali fuori dal loro habitat; Trasudano dai vegetali ; Vi si studiano i vegetali ; Cellule vegetali ;

Cerca altre Definizioni