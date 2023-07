Associa donatori di sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Associa donatori di sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AVIS

Significato/Curiosita : Associa donatori di sangue

Locali hanno deciso di effettuare controlli sul sangue dei donatori. anche il centro nazionale trapianti italiano nel 2009 ha deciso di eseguire test per... (avis) – ex impresa del settore metalmeccanico, aeronautico, nautico avis – sobborgo di windhoek, namibia avis – comune dell'alentejo, portogallo avis... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

