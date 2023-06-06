Associa assaggiatori di vino sigla

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Associa assaggiatori di vino sigla' è 'Onav'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ONAV

Perché la soluzione è Onav? ONAV è un'associazione di appassionati e professionisti del mondo del vino, che si caratterizza per l'organizzazione di degustazioni e corsi di formazione. La sigla ONAV sta per Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, un ente che promuove la cultura enologica attraverso attività educative e divulgative. Questa organizzazione si impegna a diffondere la conoscenza delle caratteristiche organolettiche dei vini e a valorizzare le eccellenze del territorio italiano. La sua presenza è riconoscibile nel panorama enologico nazionale.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Onav'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Associa assaggiatori di vino sigla nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Onav

La soluzione associata alla definizione "Associa assaggiatori di vino sigla" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Onav'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Associa assaggiatori di vino sigla
  • Risposta: ONAV
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: O___
  • Inizia con: O
  • Finisce con: V

Le 4 lettere della soluzione

O Otranto
N Napoli
A Ancona
V Venezia

La soluzione 'Onav' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Associa assaggiatori di vino sigla". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Una sigla che associa viaggiatori per diletto Associa donatori sigla Associa amanti della montagna sigla Associa vescovi sigla Associa scalatori sigla 

Altre definizioni collegate

Con associa: Associa alpini 

Con sigla: Il raccordo stradale intorno a Roma sigla 