Associa assaggiatori di vino sigla
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SOLUZIONE: ONAV
Perché la soluzione è Onav? ONAV è un'associazione di appassionati e professionisti del mondo del vino, che si caratterizza per l'organizzazione di degustazioni e corsi di formazione. La sigla ONAV sta per Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, un ente che promuove la cultura enologica attraverso attività educative e divulgative. Questa organizzazione si impegna a diffondere la conoscenza delle caratteristiche organolettiche dei vini e a valorizzare le eccellenze del territorio italiano. La sua presenza è riconoscibile nel panorama enologico nazionale.
Associa assaggiatori di vino sigla nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Onav
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Associa assaggiatori di vino sigla
- Risposta: ONAV
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: O___
- Inizia con: O
- Finisce con: V
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Onav' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Associa assaggiatori di vino sigla". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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