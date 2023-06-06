Associa assaggiatori di vino sigla

Home / Soluzioni Cruciverba / Associa assaggiatori di vino sigla

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Associa assaggiatori di vino sigla' è 'Onav'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ONAV

Perché la soluzione è Onav? ONAV è un'associazione di appassionati e professionisti del mondo del vino, che si caratterizza per l'organizzazione di degustazioni e corsi di formazione. La sigla ONAV sta per Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, un ente che promuove la cultura enologica attraverso attività educative e divulgative. Questa organizzazione si impegna a diffondere la conoscenza delle caratteristiche organolettiche dei vini e a valorizzare le eccellenze del territorio italiano. La sua presenza è riconoscibile nel panorama enologico nazionale.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Onav' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Associa assaggiatori di vino sigla nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Onav

La soluzione associata alla definizione "Associa assaggiatori di vino sigla" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Onav'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Associa assaggiatori di vino sigla

Associa assaggiatori di vino sigla Risposta: ONAV

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: O___

O___ Inizia con: O

O Finisce con: V

Le 4 lettere della soluzione

O Otranto N Napoli A Ancona V Venezia

La soluzione 'Onav' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Associa assaggiatori di vino sigla". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.