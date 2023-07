Un abito da cerimonia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un abito da cerimonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARSINA

Un abito da cerimonia

La marsina, anche conosciuta come abito da cerimonia, è un abito elegante e formale indossato principalmente dagli uomini durante eventi speciali come matrimoni, cene di gala o occasioni formali. Questo abito si distingue per la sua eleganza e raffinatezza. Solitamente è composto da un completo composto da giacca e pantaloni, entrambi realizzati in tessuti pregiati come la lana o il velluto. La giacca della marsina presenta rever a lancia, un colletto elegante e spesso, e può essere abbottonata o aperta. A volte, viene abbinata a una camicia bianca con papillon o cravatta e un gilet coordinato. L'abito da cerimonia è un simbolo di stile formale e offre un'opzione sofisticata per chi desidera vestirsi in modo impeccabile per un'occasione speciale.

