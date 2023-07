La via seguita dalla nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La via seguita dalla nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROTTA

Significato/Curiosità : La via seguita dalla nave

La rotta della nave è il percorso pianificato che viene seguito per raggiungere una determinata destinazione marittima. La scelta della rotta dipende da diversi fattori, tra cui la posizione attuale della nave, le condizioni meteorologiche, la velocità e l'efficienza del mezzo navale, nonché le restrizioni di navigazione imposte dalle autorità marittime. La rotta viene solitamente calcolata utilizzando strumenti di navigazione avanzati e sistemi di posizionamento globale, che consentono di determinare la posizione esatta della nave in mare aperto. Durante il viaggio, la rotta può essere regolata in base ai cambiamenti delle condizioni atmosferiche o degli ostacoli lungo il percorso, al fine di garantire una navigazione sicura ed efficiente.

Altre risposte alla domanda : La via seguita dalla nave : seguita; dalla; nave; L economy perseguita dagli ecologisti; Una riparazione eseguita con ago e filo; seguita dal medico; Un immagine eseguita dall alto; Ton Cup: seguita regata; Lo sport dalla palla a spicchi; Passati in classifica dalla Serie A alla Serie B; Va e viene dalla cella; La coppa europea vinta dalla Roma l anno scorso; Il credito dato dalla banca; nave da fiordi; La nave con i ponti di volo; Canave ral la base in Florida di lanci spaziali; Caricare sulla nave ; Valle del Canave se;

Cerca altre Definizioni