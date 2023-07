Una tariffa tutto incluso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tariffa tutto incluso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FLAT

Significato/Curiosità : Una tariffa tutto incluso

Una tariffa tutto incluso o flat è un tipo di piano tariffario offerto da diversi operatori di servizi, come compagnie telefoniche, provider Internet o fornitori di servizi televisivi. Questo tipo di tariffa prevede un pagamento fisso mensile che include un pacchetto completo di servizi senza costi aggiuntivi o sorprese inaspettate. Solitamente, una tariffa tutto incluso comprende chiamate illimitate, messaggi di testo, una determinata quantità di dati Internet ad alta velocità e talvolta anche servizi aggiuntivi come la televisione via cavo o lo streaming. L'obiettivo principale di una tariffa tutto incluso è quello di offrire ai consumatori un'esperienza senza complicazioni, evitando di dover monitorare o pagare costi extra per l'utilizzo dei servizi. Questo tipo di tariffa può essere vantaggioso per coloro che desiderano una chiara e prevedibile struttura di pagamento e vogliono evitare sorprese sgradite sulle bollette.

Altre risposte alla domanda : Una tariffa tutto incluso : tariffa; tutto; incluso; La tariffa per chi non ha riduzioni; La tariffa ... dell armatore; La tariffa ... dell armatore; Un limite di chi sa tutto ; In tutto c è tre volte; Del tutto imprevista; Del tutto incapaci nel lavoro; Un fuoco tutto di paglia; incluso nella natura stessa; Non incluso per dimenticanza; incluso nella lista;

Cerca altre Definizioni