Teatro lirico di New York - Cruciverba

Il Teatro Lirico di New York, noto anche come Metropolitan Opera House o semplicemente "Met", è una delle più prestigiose istituzioni culturali nel campo dell'opera. Situato nella Lincoln Center for the Performing Arts di Manhattan, il Metropolitan Opera House è stato inaugurato nel 1966 e rappresenta una delle sale più grandi al mondo dedicate all'opera. Con la sua imponente architettura e la capacità di oltre 3.800 posti a sedere, il teatro ospita spettacoli di opera lirica, balletto e concerti sinfonici. Il Met è rinomato per le sue produzioni di altissimo livello, che coinvolgono alcuni dei più grandi cantanti, registi e scenografi del panorama operistico internazionale.

