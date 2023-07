Rudimentali o non evolute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rudimentali o non evolute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRIMITIVE

Significato/Curiosità : Rudimentali o non evolute

Il termine "primitive" viene utilizzato per descrivere qualcosa che è rudimentale o non evoluto, spesso riferendosi a caratteristiche, concetti o oggetti che sono nella loro forma più semplice o elementare. Questo può applicarsi a vari ambiti, come la tecnologia, la società, la cultura o la biologia. Ad esempio, si può fare riferimento a società primitive per indicare comunità che si basano su strutture sociali semplici e primitive, con poche istituzioni complesse o tecnologie avanzate. Tuttavia, è importante notare che l'uso del termine "primitive" può essere soggetto a valutazioni culturali o giudizi di valore, poiché ciò che potrebbe essere considerato primitivo in un contesto può essere considerato altamente evoluto in un altro.

