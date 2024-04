La Soluzione ♚ Civilmente poco evolute

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ARRETRATE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Civilmente poco evolute: Petrarchismo. con foglietta in particolare riprende vigore la poesia civilmente impegnata che riflette il complesso dibattito istituzionale interno della... Hillbilly è un termine dispregiativo con cui si indicano le persone che risiedono nelle aree rurali e montuose degli Stati Uniti d'America, come la Virginia, giudicate arretrate e violente. Sebbene venga spesso usato con un'accezione negativa, il termine ha anche assunto una valenza positiva in riferimento a individui indipendenti e autosufficienti che resistono alla modernizzazione della società. Secondo gli studiosi, la doppia valenza di significato della parola "hillbilly" riflette le identità etniche divise nell'America bianca.

