Rudimentali o non evoluti - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : PRIMITIVI

Significato/Curiosità : Rudimentali o non evoluti

L'aggettivo "primitivi" è utilizzato per descrivere qualcosa che è rudimentale o non evoluto. Si riferisce a oggetti, idee o persone che appartengono a uno stadio iniziale o elementare di sviluppo. Questo termine può essere usato sia in riferimento a concetti fisici che culturali. Ad esempio, può descrivere strumenti o tecnologie molto basilari nelle fasi iniziali della loro creazione. In ambito culturale, "primitivi" può indicare società o popoli con strutture sociali e tecnologiche meno complesse rispetto a quelle moderne. È importante usare questo termine con sensibilità, poiché può avere connotazioni negative quando utilizzato in contesti che riflettono pregiudizi o stereotipi culturali.

