Rosicchia il ferro con i denti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rosicchia il ferro con i denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LIMA

Significato/Curiosita : Rosicchia il ferro con i denti

lima (afi: /'lima/; pronuncia spagnola: ['lima]) è la capitale e la città più grande del perù. si trova nelle valli dei fiumi chillón, rímac e lurín, nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Rosicchia il ferro con i denti : rosicchia; ferro; denti; rosicchia to dalle tignole; rosicchia no il legno; Li rosicchia no i cani; Ha il vizio di rosicchia rsi le unghie; Si rosicchia le unghie; Stop canta Tiziano ferro ; Un ferro del mestiere; Un ente ferro viario; La più lunga ferro via del mondo; Stanno in testa ai convogli ferro viari; Gustoso pesce affine al denti ce; Si sbriciola sotto i denti ; Taglia con i denti ; Così sono i denti guasti; Si combatte con i denti frici;

Cerca altre Definizioni