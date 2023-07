Fa ridere ma graffia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa ridere ma graffia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SATIRA

Significato/Curiosità : Fa ridere ma graffia

La satira è una forma d'arte che riesce a far ridere, ma nel farlo graffia con ironia e umorismo tagliente. Attraverso la satira, vengono messi in luce gli aspetti ridicoli o ipocriti della società, della politica o di altre tematiche, con l'obiettivo di suscitare riflessione e critica. La satira può essere una potente arma per evidenziare le contraddizioni e i difetti umani, spesso mettendo in ridicolo i personaggi pubblici o le istituzioni. Nonostante il suo tono scherzoso, la satira può essere graffiante e pungente, portando a galla verità scomode e stimolando il dibattito sociale.

