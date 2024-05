La Soluzione ♚ Punge e graffia La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SPINA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Punge e graffia. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Punge e graffia: Eccezionale e carismatica, un timbro che accarezza ma allo stesso tempo punge e graffia. una perla che impreziosisce tropicana.» tropicana è stato accolto... Una spina elettrica è un connettore elettrico progettato per essere inserito in un dispositivo detto presa elettrica. Per motivi di sicurezza, il lato costantemente sotto tensione è sempre la presa (o "femmina") mentre è la spina (o "maschio") a poter essere innestata nella presa all'occorrenza. In questo modo il lato perennemente in tensione non rimane esposto al possibile contatto.

