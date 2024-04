La Soluzione ♚ Uno stanzino del teatro La definizione e la soluzione di 10 lettere: Uno stanzino del teatro. GUARDAROBA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Uno stanzino del teatro: Il guardaroba è un primitivo gabinetto situato in un castello o altro edificio medievale, solitamente un semplice buco con scarico all'esterno. La "torre della latrina" è una torre costruita appositamente per ospitare questi gabinetti, che solitamente si sporge dalle mura. Secondo Frank Bottomley (rinomato studioso dell'architettura medievale ed autore di numerosi libri), le latrine erano: Questa definizione è confermata dal Merriam-Webster Online Dictionary secondo il quale l'etimologia del termine deriverebbe dal medio inglese che a sua volta deriverebbe dai termini in antico francese garder (guardare, proteggere) e robe (vestiti). Sostantivo Significato e Curiosità su: Il guardaroba è un primitivo gabinetto situato in un castello o altro edificio medievale, solitamente un semplice buco con scarico all'esterno. La "torre della latrina" è una torre costruita appositamente per ospitare questi gabinetti, che solitamente si sporge dalle mura. Secondo Frank Bottomley (rinomato studioso dell'architettura medievale ed autore di numerosi libri), le latrine erano: Questa definizione è confermata dal Merriam-Webster Online Dictionary secondo il quale l'etimologia del termine deriverebbe dal medio inglese che a sua volta deriverebbe dai termini in antico francese garder (guardare, proteggere) e robe (vestiti). guardaroba ( approfondimento) f inv (falegnameria) grande armadio dove si conservano i vestiti e la biancheria (familiare) tutti i vestiti e gli abiti posseduti domani mi rifaccio il guardaroba stanza o altro luogo di un edificio pubblico (come alberghi, teatri etc.) in cui è possibile depositare temporaneamente cappotti o altri abiti (architettura) primitivo gabinetto situato in un edificio medievale Sillabazione guar | da | rò | ba Pronuncia IPA: /gwarda'rba// Etimologia / Derivazione da guarda- (contrazione di guardare) e roba Sinonimi armadio

vestibolo, anticamera, atrio, stanza d’ingresso

vestiario, abbigliamento, abiti Parole derivate guardarobiere Altre Definizioni con guardaroba; stanzino; teatro; Deposito di abiti; In mezzo allo stanzino; Aspettando a teatro; Un Arnoldo del teatro; Il Giorgio fra i fondatori del Piccolo Teatro di Milano;

