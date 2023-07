La promette chi non manterrà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La promette chi non manterrà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LUNA

Significato/Curiosità : La promette chi non manterrà

La luna è un corpo celeste che orbita intorno alla Terra ed è conosciuta per la sua bellezza e il suo fascino misterioso. Spesso associata alla notte e ai romantici chiarori lunari, la luna ha da sempre affascinato l'umanità con la sua luminosità e il suo ciclo di fasi che va dalla luna piena alla luna nuova. La luna è spesso simbolo di promesse, poiché molti si impegnano a fare qualcosa o a mantenere un'impegno "sotto la luna". Tuttavia, è importante ricordare che le promesse non mantenute possono deludere o ferire gli altri. La luna, con la sua presenza costante nel cielo notturno, ci invita a considerare l'importanza dell'integrità e dell'onore nel mantenere le promesse che facciamo agli altri.

Altre risposte alla domanda : La promette chi non manterrà : promette; manterrà; Lo compromette la siccità; Parlare compromette ndosi; Come una lettera che non promette niente di buono; La ninfa che promette a Ulisse l eterna giovinezza; Le parole che l oratore promette di dire;

Cerca altre Definizioni