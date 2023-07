I prodotti della terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I prodotti della terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DERRATE

Significato/Curiosità : I prodotti della terra

I prodotti della terra o derrate sono rappresentati da una vasta gamma di alimenti ottenuti dalla coltivazione agricola o dall'allevamento di animali. Questi prodotti includono cereali come grano, riso, mais e segale, che sono la base di molte diete in tutto il mondo. Le derrate comprendono anche frutta e verdura fresca, come mele, banane, carote, pomodori e lattuga, che offrono una varietà di nutrienti essenziali per una dieta equilibrata. Altri prodotti della terra includono legumi come fagioli, lenticchie e ceci, che sono una fonte importante di proteine vegetali. Inoltre, i prodotti lattiero-caseari, come latte, formaggio e yogurt, sono ottenuti da animali come mucche, capre e pecore. Questi prodotti della terra o derrate rappresentano l'essenza della nostra alimentazione, fornendo i nutrienti di cui abbiamo bisogno per la sopravvivenza e il benessere.

