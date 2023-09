Vettovaglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vettovaglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DERRATE

Significato/Curiosita : Vettovaglie

Il nuovo mercato delle vettovaglie, in "il pentagono", n. 5, maggio/giugno 2011, pp. 8–10. c. massi, il mercato delle vettovaglie a livorno, pisa 2010.... Mezzi fisici (riscaldamento delle derrate con microonde o radiofrequenze, refrigerazione, forza centrifuga per derrate come le farine o il frumento in granella...