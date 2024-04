La Soluzione ♚ Occipite La definizione e la soluzione di 4 lettere: Occipite. NUCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Occipite: La nuca è la parte posteriore del collo. È una parte estremamente delicata perché al suo interno passano degli organi molto importanti quali la colonna vertebrale, i grandi vasi che vanno ad irrorare il cervello, nonché l'esofago e la trachea. È anche uno dei punti a cui mirano gli assassini per uccidere, proprio per quanto detto sopra. La perforazione di un grande vaso può portare ad una emorragia fulminante mentre la lesione del midollo spinale può portare ad una paralisi globale (tetraplegia). Sostantivo Significato e Curiosità su: La nuca è la parte posteriore del collo. È una parte estremamente delicata perché al suo interno passano degli organi molto importanti quali la colonna vertebrale, i grandi vasi che vanno ad irrorare il cervello, nonché l'esofago e la trachea. È anche uno dei punti a cui mirano gli assassini per uccidere, proprio per quanto detto sopra. La perforazione di un grande vaso può portare ad una emorragia fulminante mentre la lesione del midollo spinale può portare ad una paralisi globale (tetraplegia). nuca ( approfondimento) f (pl.: nuche) (anatomia) parte del collo che si trova tra la fine del cranio e le spalle Sillabazione nù | ca Pronuncia IPA: /'nuka/ Etimologia / Derivazione dal latino medievale nucha, che deriva dall’arabo nukha’ cioè "midollo spinale" Citazione Sinonimi ( anatomia ) cervice

cervice occipite

(familiare) collottola Proverbi e modi di dire colpo alla nuca: colpo di pistola per ammazzare una persona o un animale senza provare emozioni Altre Definizioni con nuca; occipite; Parte posteriore della testa; La parte che prende gli scappellotti; Cerca altre soluzioni cruciverba

NUCA

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Occipite' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.