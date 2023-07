Non si dà alle cose frivole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non si dà alle cose frivole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PESO

Significato/Curiosità : Non si dà alle cose frivole

La persona descritta non attribuisce importanza alle cose frivole o superficiali. Preferisce concentrarsi su ciò che ha un significato più profondo o un impatto più rilevante nella propria vita. Questo atteggiamento riflette una prospettiva orientata verso valori più significativi e sostanziali, dove le cose materiali o effimere non hanno un peso significativo. La persona potrebbe essere interessata a connessioni autentiche, conoscenza profonda, crescita personale o contributi significativi alla società. Questo atteggiamento può portare a una vita più appagante e allineata con valori più profondi e duraturi.

