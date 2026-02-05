Un dato caratteristico d ogni elemento chimico

SOLUZIONE: PESO ATOMICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un dato caratteristico d ogni elemento chimico" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un dato caratteristico d ogni elemento chimico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Peso Atomico? Il peso atomico rappresenta la massa media di un elemento chimico, considerando le quantità relative dei suoi isotopi. È una caratteristica distintiva che permette di identificare e differenziare gli elementi tra loro. Conoscere il peso atomico è fondamentale in chimica per calcolare le proporzioni delle sostanze nelle reazioni e nelle formule chimiche. Questa proprietà varia leggermente tra gli isotopi di uno stesso elemento, influenzando le sue caratteristiche chimiche e fisiche.

La definizione "Un dato caratteristico d ogni elemento chimico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un dato caratteristico d ogni elemento chimico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

P Padova E Empoli S Savona O Otranto A Ancona T Torino O Otranto M Milano I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un dato caratteristico d ogni elemento chimico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

