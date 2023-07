Mancanza di faccia tosta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mancanza di faccia tosta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TIMIDEZZA

Significato/Curiosità : Mancanza di faccia tosta

La mancanza di faccia tosta o timidezza è una caratteristica che riguarda la personalità e il comportamento di un individuo. Chi mostra una mancanza di faccia tosta può essere descritto come una persona disinibita, audace e sicura di sé. Queste persone tendono ad affrontare le situazioni senza esitazione e ad esprimere le proprie opinioni in modo diretto. Al contrario, la timidezza si manifesta come un atteggiamento riservato, con un senso di ansia o paura nell'interagire con gli altri o nell'affrontare nuove situazioni. Le persone timide possono essere più introverse e avere difficoltà a prendere iniziative o a esprimere se stesse in modo assertivo. Entrambe queste caratteristiche possono influire sulle interazioni sociali e sulla capacità di gestire sfide e opportunità nella vita quotidiana.

