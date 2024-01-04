Gareggiano negli ippodromi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gareggiano negli ippodromi' è 'Cavalli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAVALLI

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Perché la soluzione è Cavalli? I cavalli sono animali atletici che partecipano a competizioni sportive negli ippodromi. Durante le corse, si sfidano in velocità e resistenza, attirando numerosi appassionati e appassionate del settore. La loro presenza è fondamentale per l’atmosfera delle gare, dove si evidenziano le capacità e le doti di questi animali. La loro eleganza e potenza rendono ogni corsa un evento emozionante e coinvolgente, dimostrando quanto siano importanti nel mondo delle corse.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gareggiano negli ippodromi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Gareggiano negli ippodromi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cavalli

In presenza della definizione "Gareggiano negli ippodromi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gareggiano negli ippodromi" conferma che la soluzione 'Cavalli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cavalli

C Como A Ancona V Venezia A Ancona L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gareggiano negli ippodromi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cavalli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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