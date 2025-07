I chilometri dei naviganti nei cruciverba: la soluzione è Miglia

Home / Soluzioni Cruciverba / I chilometri dei naviganti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I chilometri dei naviganti' è 'Miglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIGLIA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Miglia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Miglia.

Perché la soluzione è Miglia? Miglia è un'unità di misura storicamente utilizzata per quantificare le distanze, soprattutto in ambito marittimo e nei viaggi. Derivata dal latino milia, indica circa 1.852 metri nel sistema internazionale, ma tradizionalmente rappresenta circa 1.609 metri. Il termine richiama i tempi dei naviganti, quando le miglia erano fondamentali per calcolare i percorsi in mare. Un modo antico di misurare il viaggio, ancora presente nella cultura e nelle mappe.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È di guida ai navigantiI chilometri degli InglesiServe ai navigantiRaggiungibile dopo molti chilometriI naviganti li hanno sostituiti con i GPS

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "I chilometri dei naviganti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

E E N O N N P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PENNONE" PENNONE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.