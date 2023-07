La Franca che recitò a lungo con il marito Dario Fo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Franca che recitò a lungo con il marito Dario Fo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RAME

Significato/Curiosità : La Franca che recitò a lungo con il marito Dario Fo

Franca Rame è stata un'attrice italiana che ha recitato a lungo al fianco del suo marito, il celebre drammaturgo Dario Fo. Franca è stata una figura di spicco nel teatro italiano, riconosciuta per il suo talento e il suo impegno artistico. Ha interpretato numerosi ruoli nelle opere di Dario Fo, dimostrando una straordinaria versatilità e una presenza scenica carismatica. Franca Rame è stata una protagonista nella creazione e nella diffusione del teatro dell'arte politica e sociale, impegnandosi nella denuncia delle ingiustizie e delle disuguaglianze attraverso il suo lavoro teatrale. La sua collaborazione artistica con Dario Fo ha lasciato un'impronta duratura nel panorama teatrale italiano e ha contribuito alla diffusione di un teatro che unisce impegno politico, umorismo e satira. Franca Rame è stata una figura di grande rilievo nella cultura italiana, riconosciuta per il suo contributo artistico e per il suo impegno sociale.

Altre risposte alla domanda : La Franca che recitò a lungo con il marito Dario Fo : franca; recitò; lungo; marito; dario; Conforto che rinfranca ; Dispensa da affranca tura; franca bella località nel Tarantino; Chi l inventa, spera di farla franca ; Affranca rsi, liberarsi; Il Volonté che recitò in Per un pugno di dollari; recitò con Stanlio; recitò nel gruppo La Smorfia; L Aroldo che recitò con Totò; Vi recitò Tony Curtis: __ a quei due; Un lungo e non velenoso serpente europeo; Ha il collo lungo e il becco piatto; Scorrono lungo le guance; Si fa lungo le strade; Lo è stato a lungo Francesco Totti; Nacque già in età da marito ; La sorella del marito ; Serve vini con il marito ; Il Rossano quarto marito di Ivana Trump; Come il vincolo tra marito e moglie; La porzione di cielo tra l arcobaleno primario e quello secondario ; Leggendario bandito inglese; Il dario del grammelot; Film di dario Argento; Un leggendario calice;

Cerca altre Definizioni