Le forbici più grosse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le forbici più grosse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CESOIE

Significato/Curiosità : Le forbici più grosse

Le forbici più grosse, comunemente conosciute come cesoie, sono strumenti da taglio progettati per affrontare lavori più pesanti e materiali più spessi rispetto alle forbici tradizionali. Queste cesoie sono caratterizzate da lame più lunghe e robuste, che consentono di esercitare una maggiore forza e di affrontare materiali come lamiere, fili metallici, tappeti o altri materiali rigidi. Le cesoie possono essere sia manuali che elettriche, e sono utilizzate in vari settori, come l'industria metalmeccanica, l'edilizia, l'artigianato e il giardinaggio, per tagliare con precisione e facilità materiali resistenti.

