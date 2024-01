La definizione e la soluzione di: Forbici da giardiniere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Deprecativa" (isella) per invitare la forbice-tempo a non cancellare (recidendolo, come se le cesoie da giardiniere tagliassero una fotografia per eliminarne...

La cesoia è un utensile che serve per tagliare lamiere.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

cesoie f pl

tipo di forbici utilizzate soprattutto nel giardinaggio plurale di cesoia

Sillabazione

ce | só | ie

Pronuncia

IPA: /te'zoje/

Etimologia / Derivazione