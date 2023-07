Lo espone l automobilista in panne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo espone l automobilista in panne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRIANGOLO

Significato/Curiosita : Lo espone l automobilista in panne

Vacanze in un posto fantastico, la grande barriera corallina. tuttavia, dopo aver cantato tutti insieme una canzone da viaggio, la loro auto va in panne. sostano... Stai cercando altri significati, vedi triangolo (disambigua). il triangolo è un poligono con tre lati. il triangolo è caratterizzato dalle seguenti proprietà:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

