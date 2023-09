Si chiama se si è in panne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si chiama se si è in panne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACI

Significato/Curiosità : Si chiama se si è in panne

Il termine "ACI" è un acronimo che sta per "Automobile Club d'Italia", ed è l'equivalente italiano di un'associazione automobilistica. L'ACI è un'organizzazione che offre una serie di servizi e assistenza agli automobilisti in Italia. In particolare, è nota per fornire assistenza stradale in caso di guasto o panne durante i viaggi in auto. Quando ci si trova in difficoltà sulla strada, come un'auto bloccata o con problemi meccanici, ci si può rivolgere all'ACI per ottenere aiuto. L'ACI invierà un'unità di assistenza stradale per risolvere il problema o, se necessario, trainare il veicolo in un'officina per le riparazioni. In breve, l'ACI è una risorsa preziosa per gli automobilisti italiani in situazioni di emergenza stradale.

