Una bici per due - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una bici per due. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TANDEM

Significato/Curiosità : Una bici per due

Il tandem è una particolare bicicletta progettata per essere utilizzata da due persone contemporaneamente. Questo tipo di bicicletta è caratterizzato da due set di pedali, uno per ogni ciclista, che lavorano in sincronia per muovere la bicicletta. Il tandem è solitamente più lungo di una bicicletta tradizionale e può ospitare due persone sedute in fila, con il ciclista anteriore che guida e il ciclista posteriore che fornisce supporto e contribuisce alla propulsione. Questa configurazione consente alle persone di condividere l'esperienza di pedalare insieme, favorisce la comunicazione e può essere una scelta ideale per coppie, amici o famiglie che vogliono godersi un'avventura ciclistica collaborativa.

Altre risposte alla domanda : Una bici per due : bici; Usano forbici e pettini; Colpi di forbici ; La struttura della bici cletta; Le due leve sul manubrio della bici ; Le forbici più grosse;

Cerca altre Definizioni