Li aziona l automobilista
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li aziona l automobilista' è 'Freni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FRENI
Perchè la soluzione è Freni? Quando l’automobilista preme i freni, attiva un meccanismo che rallenta o ferma il veicolo. Questa azione permette di controllare la velocità e garantisce sicurezza durante la guida, specialmente in prossimità di ostacoli o curve. È un gesto fondamentale per la guida quotidiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Li aziona l automobilista nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Freni
Se la definizione "Li aziona l automobilista" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Freni'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Li aziona l automobilista
- Risposta: FRENI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: F____
- Inizia con: F
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Freni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Li aziona l automobilista". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L autista li aziona con un pedale Li aziona il pilota Li preme l automobilista Li governano i pastori Li trovi anche in farmacia
Altre definizioni collegate
Con aziona: Nell auto il sinistro aziona la frizione
Con automobilista: Comprende i cartelloni d ausilio all automobilista