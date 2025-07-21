Li aziona l automobilista

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li aziona l automobilista' è 'Freni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRENI

Perchè la soluzione è Freni? Quando l’automobilista preme i freni, attiva un meccanismo che rallenta o ferma il veicolo. Questa azione permette di controllare la velocità e garantisce sicurezza durante la guida, specialmente in prossimità di ostacoli o curve. È un gesto fondamentale per la guida quotidiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Li aziona l automobilista nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Freni

Se la definizione "Li aziona l automobilista" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Freni'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Li aziona l automobilista

Li aziona l automobilista Risposta: FRENI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: F____

F____ Inizia con: F

F Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

F Firenze R Roma E Empoli N Napoli I Imola

La soluzione 'Freni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Li aziona l automobilista". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.