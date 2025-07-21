Li aziona l automobilista

Alessia Mogavero | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li aziona l automobilista' è 'Freni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRENI

Perchè la soluzione è Freni? Quando l’automobilista preme i freni, attiva un meccanismo che rallenta o ferma il veicolo. Questa azione permette di controllare la velocità e garantisce sicurezza durante la guida, specialmente in prossimità di ostacoli o curve. È un gesto fondamentale per la guida quotidiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Freni'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Li aziona l automobilista nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Freni

Se la definizione "Li aziona l automobilista" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Freni'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Li aziona l automobilista
  • Risposta: FRENI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: F____
  • Inizia con: F
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

F Firenze
R Roma
E Empoli
N Napoli
I Imola

La soluzione 'Freni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Li aziona l automobilista". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L autista li aziona con un pedale Li aziona il pilota Li preme l automobilista Li governano i pastori Li trovi anche in farmacia 

Altre definizioni collegate

Con aziona: Nell auto il sinistro aziona la frizione 

Con automobilista: Comprende i cartelloni d ausilio all automobilista 