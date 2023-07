Depositi per liquidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Depositi per liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SERBATOI

Significato/Curiosità : Depositi per liquidi

I depositi per liquidi, comunemente chiamati serbatoi, sono contenitori progettati per immagazzinare e conservare vari tipi di liquidi, come acqua, petrolio, prodotti chimici e molti altri. Sono realizzati con materiali resistenti come acciaio, plastica o cemento, a seconda del tipo di liquido da conservare e delle condizioni ambientali. I serbatoi sono dotati di sistemi di controllo, come indicatori di livello e valvole, per monitorare e regolare l'accumulo e la distribuzione del liquido. Possono essere utilizzati in diverse industrie, come quella petrolifera, chimica, alimentare e di trasporto, oltre a essere utili in ambito domestico per il raccoglimento di acqua piovana o il deposito di liquidi per usi specifici.

Altre risposte alla domanda : Depositi per liquidi : depositi; liquidi; Candidi depositi montani; depositi e immagazzinamenti; Un pianale in legno per depositi e magazzini; depositi per granaglie; depositi per cereali; Si usa per chiarificare liquidi ; Conduttura per liquidi ; Ha confini liquidi ; Mescolanze di liquidi ; Sacchi per liquidi ;

Cerca altre Definizioni