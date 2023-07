Collocati in modo da sfuggire alla vista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Collocati in modo da sfuggire alla vista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DEFILATI

Significato/Curiosità : Collocati in modo da sfuggire alla vista

Gli oggetti o le persone collocati in modo da sfuggire alla vista o defilati sono posizionati in modo strategico per evitare di essere notati o riconosciuti. Questa disposizione può essere intenzionale per vari motivi, come la privacy, la sicurezza o il desiderio di passare inosservati. Le persone possono nascondersi o tenersi nascoste in luoghi appartati o all'ombra, cercando di evitare l'attenzione o il contatto visivo diretto. Gli oggetti possono essere collocati in angoli nascosti, sotto coperture o dietro altri oggetti per rimanere fuori dalla vista. Questa tattica di nascondersi può essere utilizzata in situazioni di gioco, per scopi tattici o anche per semplice curiosità.

