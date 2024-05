La Soluzione ♚ Un modo di sfuggire alle responsabilità La soluzione di 13 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCARICABARILI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un modo di sfuggire alle responsabilità. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un modo di sfuggire alle responsabilita: Zenzaburo, un samurai che, nel febbraio 1868, aveva dato l'ordine di sparare sugli stranieri a kobe e, assuntasi la completa responsabilità del fatto,... La Cecoslovacchia (/kozlo'vakkja/ o /kozlovak'kia/; in ceco e in slovacco: Ceskoslovensko, Cesko-Slovensko) fu uno Stato europeo indipendente esistito dal 1918 al 1992. A seguito di una decisione parlamentare del 1992 fu decisa la scissione del paese in due entità statali separate che, dal 1º gennaio 1993, presero il nome di Repubblica Ceca e Slovacchia.

Altre Definizioni con scaricabarili; modo; sfuggire; responsabilità;