Un attrezzo da acrobati - Cruciverba

Un attrezzo da acrobati.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

TRAPEZIO

Significato/Curiosità : Un attrezzo da acrobati

Un attrezzo da acrobati molto popolare e affascinante è il trapezio. Il trapezio è una struttura sospesa solitamente costituita da due cavi di metallo o corda fissati agli estremi, con un'asta di metallo o legno che collega i due cavi. Gli acrobati si esibiscono sul trapezio sospeso nell'aria, eseguendo una varietà di movimenti spettacolari e acrobazie mozzafiato. Questo attrezzo richiede una notevole forza fisica, flessibilità e agilità, oltre a una grande destrezza e abilità nel bilanciamento e nell'esecuzione dei salti e delle evoluzioni aeree. Gli artisti utilizzano il trapezio per esibirsi in numerose discipline, come il volo, il lancio, i salti mortali, le rotazioni e le sospensioni, creando uno spettacolo visivamente mozzafiato e affascinante per il pubblico.

